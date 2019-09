Devatenáctý grandslamový titul, anebo první. Tak jsou rozdány karty před finálovou bitvou na US Open mezi Rafaelem Nadalem a Daniilem Medveděvem. Před několika měsíci by měl tento zápas jednoznačného favorita ve Španělovi, teď se však očekává urputná bitva s nejistým výsledkem. Utkání sledujte online na Sport.cz od 22:00.

Moskevský rodák zažívá pohádkovou sezonu. Na žebříčku se probil již na životní páté místo, navíc žádný jiný tenista nevyhrál v letošní sezoně více zápasů než on (50), na kontě má letos dva tituly (Sofia, Cincinnati). Téměř dvoumetrový Rus drží šňůru dvanácti vyhraných zápasů v řadě, naposledy prohrál v nedávném finále Masters v Montrealu shodou okolností právě s Nadalem. Jednalo se také o jejich zatím jediné vzájemné střetnutí.

Na US Open přišel Medveděv o čtyři sety, které po jednom poztrácel mezi druhým kolem a čtvrtfinále. V boji o finále pak ve třech setech zdolal svěřence Radka Štěpánka Grigora Dimitrova.

Daniil Medveděv

Robert Deutsch, Reuters

Nadal útočí na devatenáctý grandslam

Nadal by v případě triumfu vyhrál US Open už počtvrté, ale především by si připsal devatenáctý grandslamový titul, čímž by se na jeden přiblížil svému velkému rivalovi Rogeru Federerovi. Rodák z Mallorky letos dle tradice ovládl French Open, kromě něj si připsal tituly již po zmiňovaném vítězném finále s Medveděvem v Montrealu a na Masters v Římě.

Antukový král ztratil v dosavadním proběhu jen jedinou sadu v osmifinále s Čiličem, na turnaji však sehrál o zápas méně než jeho finálový soupeř, ve druhém kole mu vzdal duel Australan Thanasi Kokkinakis.

Rafael Nadal v utkání proti Matteo Berrettinimu.

Charles Krupa, ČTK/AP