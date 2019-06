Wimbledon 2019

Čert aby se v tom vyznal. Tak si mohou na grandslamových turnajích připadat fanoušci, kteří tenis pravidelně nesledují. O postupujících totiž na kláních velké čtyřky rozhodují v klíčových momentech pokaždé jiná pravidla. S novinkami přišli pořadatelé na letošním Australian Open, inovace čekají na hráče ve Wimbledonu, jiná pravidla má US Open. Věrní tradici tak zůstáli jen organizátoři French Open.

Na ten zápas nejde zapomenout. Psal se rok 2010 a na kurtu číslo 18 ve slavném All England Clubu se hrál zdánlivě bezvýznamný zápas prvního kola mezi Johnem Isnerem a Nicolasem Mahutem.

Utkání, které začalo v úterý v 18:13 místního času, skončilo ve čtvrtek v 16:47 po boji, který trval 11 hodin a 5 minut. Americký tenista ho vyhrál po setech 6:4, 3:6, 6:7, 7:6 a 70:68, přičemž jen pátý set trval 8 hodin a 11 minut. Nic takového se již opakovat nebude.

A byl to shodou okolností znovu americký dlouhán, který sehrál opět na slavném Wimbledonu další nekonečný zápas. Stalo se tak v loňském roce v semifinále s Kevinem Andersonem.

Jihoafričan vyhrál pátý set 26:24, vyčerpaný maratonským zápasem však ve finále proti Djokovičovi plnil jen roli komparzu. Nejen tento duel podnítil pořadatele londýnského klání k výrazné úpravě pravidel. Ale pojďme popořádku.

Supertiebreak na Australian Open

Australian Open Formát v rozhodujícím setu Za stavu 6:6 se hraje supertiebreak do 10 bodů

S významnou změnou přišli pořadatelé Australian Open, kde se letos poprvé v historii rozhodovalo o postupujícím za stavu 6:6 v závěrečném supertiebreaku hraném do deseti bodů.

To platí i v ženské části pavouka, na což málem doplatila Britka Katie Boulterová, která v duelu prvního kola proti Rusce Makarovové šla po zisku sedmého bodu předčasně slavit postup do dalšího kola.

#AusOpen’ın ilk kez bu yıl uygulamaya koyduğu 10 puanlık maç tie-break’i kuralını unutan Katie Boulter, 7/4’te erken bir sevinç yaşıyor. 😅



📌 Makarova karşısında 6-0, 4-6, 7-6 ile kazanan Boulter, ikinci tur biletini alan taraf oldu. pic.twitter.com/TD5Hs97GPn — Başka Spor (@baskaspor) 14. ledna 2019

Klasika na French Open

French Open Formát v rozhodujícím setu Jeden z hráčů musí získat o dva gamy více než soupeř

A co French Open? Nejtěžší turnaj světa zatím zůstává věrný tradici, to znamená, že i v pátém setu, třetím v případě žen, musí rozdíl mezi hráči činit dva gamy.

Rekordem pařížského klání prozatím zůstává duel z roku 2004 mezi domácími borci Santorem a Clémentem, který vyhrál prvně jmenovaný po 6 hodinách a 33 minutách 6:4, 6:3, 6:7, 3:6 a 16:14.

Wimbledon s revoluční změnou

Wimbledon Nový formát v rozhodujícím setu Za stavu 12:12 se hraje tiebreak do sedmi bodů

S revoluční novinkou se však vytasil nejslavnější turnaj světa. Již vzpomínaný slavný zápas Isnera s Mahutem se ve Wimbledonu opakovat nikdy nebude. Právo stanovit si vlastní pravidla využili jinak konzervativní pořadatelé právě po loňském ročníku.

Až se prvního července rozeběhne 133. ročník nejslavnějšího turnaje světa, mohou se fanoušci těšit na unikátní formát. V pátém setu se bude hrát klasický tiebreak do sedmi bodů až za stavu 12:12 na gamy.

US Open v rytmu zkracování

US Open Formát v rozhodujícím setu Za stavu 6:6 se hraje tiebreak do 7 bodů

US Open se již řadu let drží pravidla, kdy o postupujícím v závěrečné sadě rozhoduje za stavu 6:6 zkrácená hra do sedmi bodů. Vítěze se tedy teoreticky dovíme v nejkratším možném termínu ze všech čtyř grandslamů.

Nejdelší duel ve Flushing Meadows tak odehrála legendární dvojice Stefan Edberg - Michael Chang, kteří v roce 1992 bavili fanoušky 5 hodin a 26 minut. Z vítězství se nakonec radoval švédský tenista po setech 6:7, 7:5, 7:5, 5:7 a 6:4.