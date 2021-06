Plíšková žebříček neřeší, její vztah k Wimbledonu postup do 2. kola nezlepší

Tenistka Karolína Plíšková vypadla před začátkem Wimbledonu z první světové desítky. Bývalá světová jednička a aktuálně třináctka ale postavení v žebříčku neřeší a do turnaje v All England Clubu vstoupila cennou výhrou nad Slovinkou Tamarou Zidanšekovou.

Plíšková se poprvé dostala do elitní desítky v září 2016. V nedělním vydání z ní po čtyřech letech a devíti měsících vypadla, ale hlavu si z toho nedělá. "Popravdě vůbec. Vydržela jsem v desítce hodně dlouho. Vždycky jsem řešila spíš výsledky, ne statistiky. A když jsem se navíc stala jedničkou..." připomněla svých osm týdnů v čele pořadí dvouhry WTA v roce 2017.

"Žebříček mi není úplně ukradený, protože určuje nasazení do turnajů a možnost lepšího losu," uvedla a jedním dechem dodala, že v poslední době na los štěstí moc neměla. Z desítky vypadla, jelikož se jí v poslední době moc nedaří. "Přišla korona, nezačala jsem ve formě, jakou jsem si představovala. Vypadly některé turnaje, které mám ráda, jako třeba Brisbane. Tolik se nehrálo, ale nijak mě to neovlivňuje," konstatovala devětadvacetiletá Plíšková.

Změnit to třeba může v Londýně. V prvním kole si poradila s nedávnou semifinalistkou Roland Garros Zidanšekovou. "Soupeřka byla na první kolo těžká, bylo vidět, že si celkem věří, jak hrála super na antuce. Odehrála jsem dobrý zápas," pochvalovala si Plíšková.

Ve Wimbledonu se rodačce z Loun daří na grandslamových turnajích zatím nejméně, ani jednou se nedostala do čtvrtfinále. Netají, že k turnaji nemá nejvřelejší vztah, a výhra v prvním kole to nezmění. "Zatím určitě ne. Na to je ještě dost brzo. Nestačí se dostat jen do druhého kola, už jsem tu byla ve čtvrtém," uvedla a dodala: "Od stavu 1:4 jsem hrála celkem slušně, takže pokud takhle budu hrát dál, vztah k Wimbledonu se možná zlepší. Uvidíme."

Letošní Wimbledon je kvůli hygienickým opatřením jiný. Tenisté museli upustit od pronájmu domů a bydlí společně v bublině v hotelu. "Kromě toho, že nemáme barák a nemůžeme si jako vždycky vařit nebo chodit po Wimbledon Village, to moc jiné není. Tak jsme na hotelu, to taky není špatné. Hotel je obrovský, má všechny služby, dost restaurací i jiných věcí. Je to bublina, nemůžeme ven, což mě trošku štve, ale na to už jsme taky zvyklí. Stejně jsme celý den na tenise."

Je ráda, že jsou do areálu vpuštěni fanoušci. "Docela dost a turnaj má docela atmosféru. Hrát bez lidí, to by bylo teprve hrozné. Jinak necítím žádný rozdíl," řekla Plíšková.