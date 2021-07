ŽIVĚ: Plíšková po návratu z Wimbledonu

Zažila chvíle slávy, velké emoce. Jaké to pro Karolínu Plíškovou bylo na wimbledonské trávě? Jak moc ji s odstupem mrzí že neudolala Ashleigh Bartyovou z Austrálie ve finále? Co jí říkal trenér? A co chystá dál? Ale i spoustu dalších dotazů lze očekávat při tiskové konferenci po návratu české finalistky třetího grandslamového turnaje sezony. Začátek je v 17 hodin., vysílá Sport.cz.