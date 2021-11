Český rekord na medaili nestačil. Byla hodně vysoko, uznala nachlazená Seemanová

Plavkyně Barbora Seemanová na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu v Kazani.

„Na to, v jaké se nacházím kondici, jsem celkem spokojená. Nedoufala jsem ani v osobák,“ přiznala poté, co si maximum zlepšila o osm setin. V půlce trati byla ještě třetí, ale pak se o místo propadla.

„Medaile byla hodně vysoko,“ nechtěla spekulovat, zda by ve stoprocentní kondici na pódium proklouzla mezi Švédsku Sarah Sjöströmovou, Polku Katarzynu Wasickovou a Nizozemku Marrit Steenbergovou. I čtvrtá příčka je pro jednadvacetiletou plavkyni nejlepším výsledkem v krátkém bazénu.

Nachlazení se jí drží od příletu do Tatarstánu. „Nejhorší to bylo asi ve čtvrtek. Teď jsem sice začala víc kašlat, ale rýma pomalu odchází. Určitě se na to nechci vymlouvat,“ hlásila s vírou, že na svoji hlavní trať bude už úplně fit. „Taky už se těším na svoji dvoustovečku,“ usmála se.

Na své parádní distanci má nejlepší přihlášených čas ze všech. „Ale když se podíváte na ty holky pode mnou, není tam takový rozdíl, jsme tam čtyři v jedné sekundě,“ brzdí svěřenkyně Petry Škábové optimismus.

Postup ze sobotní rozplavby by pro ni ale neměl být problémem. „Věřím, že ji nebudu muset jet naplno a budu tam mít nějakou rezervu. A po finále snad budu mít největší radost,“ zasnila se.