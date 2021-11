Není divu, že byl pořádně rozmrzelý, když se dozvěděl, že místo 30 000 diváků bude moct mávat akorát tak železným trubkám tvořícím prázdné tribuny. „Budou to pseudozávody, spíš měřený trénink. Kór v Novém Městě, kde jsou diváci velkou částí toho zážitku,“ posteskl si.

Právě tento očekávaný zážitek byl pro 37letou českou biatlonovou legendu a majitele kompletní sady světových medailí jednou z hlavních motivací k prodloužení kariéry.

„A teď si říkám, že to bylo skoro zbytečné. Je to taková zoufalá bezmoc,“ neskrývá před pátečním sprintem (od 17.30, živě na ČT sport), který bude zřejmě jeho posledním individuálním startem kariéry, pokud se neprotlačí do nedělního závodu s hromadným startem. Zatím však v sezoně pobral jen dvanáct bodů a ve Světovém poháru je až 78.

Tribuny zůstanou prázdné. Biatlonisty čeká při Světovém poháru v Novém Městě komorní prostředí

Sport.cz

Závěrečné dva díly SP ve Finsku a Norsku už nemá v plánu. „Oslo jsem měl rád, klidně bych tam ještě jel, na druhou stranu nejsem spokojený se svou letošní výkonností a mají tam možnost jet mladíci nabrat zkušenosti, což samozřejmě respektuju. Tady v Novém Městě to pro mě skončí a budu moct obrátit tuhle stránku,“ tuší Šlesingr.

Objevit by se měl i na tradiční posezonní akci v jabloneckých Břízkách, ale záleží na sněhových podmínkách, jestli se tam ukáže jako závodník. A myšlenka na roční odklad domácí rozlučky Šlesingrovi hlavou ani neproběhla. „Nepřipadá v úvahu. Už tahle sezona byla přes hranu, to nemůžu rodině udělat,“ ví otec sedmileté Viktorie a půlročního Benedikta.

Za rok by se v Novém Městě mohl objevit v jiné roli. „Umím si Bouška představit v nějaké manažerské pozici na svazu,“ říká šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

„Představit bych si to asi dovedl, na druhou stranu mám tendenci říkat věci, jak je cítím, ne je úplně diplomaticky přejít, tak bych na to asi nebyl dobrá postava,“ pousmál se Šlesingr, jenž už během kariéry patřil mezi nejrazantnější bojovníky proti dopingu.