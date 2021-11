Fernstädtová jde do sezony v helmě od Banka! Zašel jsem na pivo a přilba je na světě, říká bývalý sjezdař

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová vstoupí do olympijské sezony v nové kombinéze a se speciální helmou na míru. Vyrábí ji pro ni někdejší světový sjezdař Ondřej Bank a jeho firma Vagus. „Přilba se dělá relativně dost narychlo, ale myslím, že to do začátku sezony zvládneme," prohlásil Bank při pátečním setkání s médii.