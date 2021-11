Malér pro český zimní trumf. Vstup do sezony je vážně ohrožen

"Na tréninku v jedné jízdě jsem spadla, ne v trati, ale až v cíli. Tady to je trošku nebezpečné v Innsbrucku. V zatáčce, kde už není trať, jsem brzdila, byl tam hrbol ze sněhu a ledu, vyskočily mi saně, otočily se, já je zkusila držet a zase si na ně lehnout. Ale už jsem ležela blbě. Přišla další vlna a madlo mi narazilo do stehna, to mě bolí," uvedla Fernstädtová v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ji zastupuje.

Česká skeletonistka skončila v minulé sezoně celkově pátá v hodnocení Světového poháru a druhým místem v Königssee vylepšila své i národní maximum. Na únorových olympijských hrách v Pekingu může patřit k medailovým nadějím.

https://www.facebook.com/annafernstaedt/posts/312902023990269

"Anička má pravděpodobně naražený sval, možná je tam i naražená fascie, to nevíme. Nejsme schopní vyloučit ani nějakou mikrotraumatizaci. Otok tam je, modřina tam je, ale snad to nebude moc vážné," uvedl ke zdravotnímu stavu české reprezentantky v tiskové zprávě fyzioterapeut Jakub Marek.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová.

Sport

Upozornil, že problémy můžou Fernstädtovou trápit delší dobu. A pokud ji zranění v pátek pustí na start, určitě ji bude limitovat. "Uvidíme, jak to bude vypadat v den závodu. Zatím ji to omezuje, pokud nastoupí, nebude stoprocentně připravená," řekl.

Dobu léčby zatím jen odhaduje. "Běžná doba léčení měkké tkáně je čtyři až osm týdnů, takže se nedá vyloučit, že to může trvat a může ji to dlouhodobě omezovat během závodní sezony. Snad to dáme co nejdřív dohromady a bude schopná bez jakéhokoliv problému nastoupit dál a plně se věnovat sezoně a svým výkonům," dodal Marek.