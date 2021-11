Bude olympijská zima férová? Moc se mi to nelíbí, přiznává servisman Ledecké

Snaha o zákaz fluoru v lyžařských voscích pro jeho neekologičnost rezonuje v Evropské unii už řadu let, ve stejném duchu chystala zákaz používání Mezinárodní lyžařská federace FIS. Jenže před nadcházející sezonou ho už podruhé odložila.

Hlavním důvodem je zatím nedostatečně vyvinuté spolehlivé testování obsahu fluoru ve skluznicích. FIS je logicky v olympijské zimě obzvlášť citlivá, aby nedošlo k neoprávněné diskvalifikaci některého závodníka.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard)

„Objevily se i nové vosky, které nebyly v testování zahrnuté, proto došlo k odkladu na další sezonu,“ vysvětluje český funkcionář Roman Kumpošt, jenž na FIS vede specializovanou pracovní skupinu, která se fluorovými vosky zabývá.

V týmu Ester Ledecké mě drží její jedinečnost, vysvětluje servisman Miloš Machytka

Sport.cz

Jenže v Evropské unii už platí zákaz výroby vosků a nově také zákaz jejich držení. Pokud policie u kohokoliv z týmu fluorový vosk (přesněji ty se strukturou C8) objeví, dostane se do problémů.

„FIS je kontrolovat nemůže, ale policie jejich držení ano, zjednodušeně řečeno podobně jako třeba u držení marihuany. Pak bude postupovat podle legislativy dané země,“ popisuje předseda Svazu lyžařů České republiky Lukáš Heřmanský.

Podle Kumpošta by neměla hrozit závodníkům diskvalifikace. „Ale FIS tu informaci dostane a pokud by se provinění třeba opakovalo, může sáhnout k odebrání akreditace či finanční sankci pro daný svaz,“ vypočítává.

Servisní týmy ale přísnější pravidla pociťují už před víkendovým startem zimní sezony. „Podepisovali jsme prohlášení, že musíme umožnit vstup do lyžáren, aut i osobních věcí a můžou nás policie i celníci prohledat,“ říká servisman české hvězdy Ester Ledecké Miloš Machytka, který už se těšil na víkendový prolog zimy v rakouském Söldenu: „Doufám, že potkáme hodně lidí od výrobců mazání a předají nám informace.“

Nejasnosti kolem vosků

Z vyhodnocování vzorků má stejně jako jeho kolegové obavy. „Často je těžké zjistit, v čem fluor je a kde není. Třeba v některých vyrobených vloni ještě ano, dalších už ne,“ popisuje.

Vzorek vosku pak bude putovat do laboratoře, ale jeho vyhodnocení může trvat týdny. „Samotný test je rychlý, ale záleží, s jakou laboratoří bude daná autorita domluvená, a na její kapacitě,“ líčí Kumpošt.

Aktuální regule by měly aspoň částečně pokrýt i snahy o podvádění. „Byli i kolegové, kteří přebalíčkovávali staré vosky do nového balení, ale to by měla eliminovat chemická analýza vzorků,“ věří Machytka.

Na druhou stranu v úplně rovné podmínky nevěří. „Kdybych lyže nachystal doma v Krkonoších a přivezl je rovnou na závod, nikdo to neodhalí a nevěřím, že by přijel komisař do Krkonoš. Trochu myslím, že silné týmy to tak budou dělat. Moc se mi nelíbí, že kontroly nebudou a nemůžete říct, že ty závody budou úplně čisté,“ obává se elitní servisman Machytka, o jehož služby se na jaře ucházela i jednička minulé sezony Slovenka Petra Vlhová.

Odlišná situace ale bude mimo Evropskou unii, není tak vyloučeno, že na olympiádě v Číně se bude moct mazat jako za starých časů… „Na druhou stranu i pokud budou týmy cestovat přes Evropskou unii, někdo je může zastavit a zkontrolovat. A nové vosky na trhu už být nesmějí,“ namítá Kumpošt.

Servismany tak čeká po letech práce s novým materiálem. „Dosud byl fluor prakticky ve všem, i když na spoustě závodů už jsem mazal lyže i bez něj. Na druhou stranu je pravda, že ty při testech vycházely ty ekologické vosky v porovnání s fluorovými o trochu pomaleji,“ dodává Machytka.