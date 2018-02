BIATLON ON-LINE: Vítková si připsala další trestnou minutu, chybovala i Puskarčíková

Tři zlaté medaile během jedněch her dosud dokázal získat jen legendární Nor Ole Einar Björndalen v roce 2002 v Salt Lake City. Znepříjemnit Dahlmeierové cestu za rekordním zápisem do olympijské historie se pokusí i další tři české biatlonistky Jessica Jislová (číslo 3), Eva Puskarčíková (31) a Markéta Davidová (66). Veronika Vítková jede s 15. Startovní pole čítá 87 závodnic.

Biatlon (Pchjongčchang): vytrvalostní závod žen