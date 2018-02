BIATLON ON-LINE: Moravec předával na sedmém místě, na trati už je Šlesingr

Naposledy během olympiády dnes ožívá biatlonový areál. Na programu je závod mužských štafet a pro nejúspěšnějšího účastníka her Martina Fourcada z Francie to bude šance na čtvrté korejské zlato. Do boje jde i česká čtveřice. Na olympijské loučení se může těšit dvojnásobný medailista ze Soči Jaroslav Soukup. Začátek byl ve 12:15. Vysílá ČT sport, on-line reportáž přináší Sport.cz.