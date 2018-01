V zámoří rozebrali český tým pro OH: Síla v bráně, bída v útoku. Ale těšme se na Erata

Server odborného magazínu The Hockey News si posvítil na nejzajímavější jména v nominaci, potenciální největší zbraň, ale také slabinu.

Co do zajímavosti upozorňuje na jména hráčů, kteří ještě docela nedávno hráli NHL. „Za pozornost určitě budou stát třeba Sekáč, Horák, Nakládal nebo Jordán. Dobře odehraný turnaj z jejich strany může pro ně znamenat novou šanci v NHL od příští sezóny. Můžeme se taky těšit, že znovu uvidíme v akci Erata, který dělá v této sezóně české ligy bod na zápas," píše server.

Za největší zbraň českého výběru považuje brankářské opory: „Francouz možná není zrovna jméno, které by se běžně skloňovalo v severoamerických hokejových kruzích, ale pro fanoušky KHL je to mimořádně zajímavý gólman. V Traktoru je v této sezóně tahounem s úspěšností zákroků přes 94 procent a průměrem 1,83 obdržených gólů na zápas. S podporou Furcha a Bartošáka mohou právě brankáři dovést Čechy k výhrám."

V tom se zámořský server shoduje i s předpovědí Josef Jandače, který doufá, že vybral tým, který bude v Koreji dostávat málo gólů. The Hockey News naopak jako slabinu označuje kvalitu v útoku.

„Červenka a Erat mají za sebou úspěchy ve velkých ligách, kromě toho ale nic moc nenasvědčuje tomu, že by Češi měli své soupeře rozstřílet. Obrana na prvním místě - to bude asi mentální nastavení týmu, které by mohlo vést k výhrám," vysvětluje.

Defenzivní činnost server zmiňuje jako možnou slabinu například u reprezentací Kanady, Ruska či USA, které mají na soupisce i gólmana Brandona Maxwella z Mladé Boleslavi.

„V americkém brankovišti to není žádná extratřída. Zapolski samozřejmě vyčnívá, má za sebou skvělou sezónu v KHL. Pokud mu ale turnaj nesedne, USA se mohou dostat do velkých problémů. Maxwell má sice v české lize solidní rok, ale Leggiova sezóna v Německu je nic moc," píše dále magazín.

Ten nedává prakticky žádné šance na úspěch třeba slovenské reprezentaci: „Slováci se nemohou chlubit ani zřejmými defenzivními schopnostmi ani ostrou ofenzivní palebnou silou, aby mohli pomýšlet na víc než náhodnou překvapivou výhru. Žádná jiná reprezentace zřejmě netrpí absencí talentů z NHL víc než právě Slováci."