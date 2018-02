Hokejisté jsou v Soulu, připadají si jako na jiné planetě

V byznys třídě v letadle většina hokejistů usnula, takže velkou únavu po přistání ani nepociťovali. „Letadlo bylo natolik komfortní, až mi pomalu přišlo, že spím doma v posteli. Ze začátku tréninku jsem sice byl trošku rozlámaný a malátný, to ale rychle přejde," věřil Francouz, kterého Soul ihned nadchl. „Je to krásné město. Připadám si, jako bych odletěl na jinou planetu, ne do jiné země. Korejci mi navíc přijdou pořád pozitivní."

V maličké hale univerzitního kampusu pak národní tým vítalo několik plakátů s českou vlajkou a přivítáním v češtině. „Bylo to milé. Hala je sice menší, připomíná mi tu v Letňanech nebo Rokycanech. Led byl ale velice dobrý, až parádní," překvapilo útočníka Jana Kováře.

„Na potřeby, které máme, je hala dostačující," soudil asistent trenéra Jiří Kalous. Ten vedl středeční trénink spolu s Václavem Prospalem. Hlavní kouč Josef Jandač, jehož v posledních dnech skolila chřipka, do Soulu dorazí se zbylými sedmi hráči z extraligy až dnes.

Kovář se nemůže dočkat

„Pozitivní je, že nikdo z nich se v úterních zápasech domácí soutěže nezranil. Jen Martin Erat kvůli nachlazení nehrál, ale nejde o nic vážného, jen nechtěl riskovat zhoršení zdraví," prohlásil Kalous o kapitánovi reprezentace pro Pchjongčchang.

Ve čtvrtek tak hokejisté absolvují první ze tří kompletních tréninků soulského kempu, který zakončí nedělní generálka na ZOH proti Finsku. „Konečně už budeme pohromadě, dosavadní příprava byla z hlediska nácviku přesilovek, oslabení a taktiky komplikovanější," ví Kalous.

„Už se nemůžu dočkat, až turnaj začne. Když jsem v Praze na letišti viděl ostatní české sportovce, až tehdy mi naplno došlo, že fakt jedu na olympiádu," přiznal Kovář.