Švédové zdolali po boji Německo a jsou dál stoprocentní

Obhájci stříbra z minulých her v Soči po čtvrtečním vítězství nad Norskem 4:0 znovu splnili roli favorita, ale podařilo se jim to s velkými obtížemi. O první místo ve skupině C a přímý postup do čtvrtfinále budou Švédové bojovat v neděli od 13:10 SEČ proti Finsku, které má také plný počet šesti bodů.

Vstup do utkání vyšel Švédům skvěle a přesně po dvou minutách vedli. Za německou obranu se dostal Stalberg a z mezikruží překonal Pielmeiera. Němci mohli vyrovnat ve 12. minutě při Lindholmově vyloučení, při kterém trefil Kahun pravou tyč.

V úvodu druhého dějství se Švédové neprosadili při vyloučení Yannica Seidenberga a Němci nezužitkovali početní výhodu při Gustafssonově trestu. Krátce poté ve 27. minutě pomohla Enrothovi po ráně Moritze Müllera od modré čáry horní tyč.

Při sérii vyloučení v závěru druhé části se Němci dostali i na 70 vteřin do výhody pěti proti třem, ale neužitkovali ji. Kahunův pokus opět skončil na tyči a Švédové se pak ubránili i při Franssonově trestu.

I v závěrečném dějství dělali svěřenci trenéra Marca Sturma výběru Tří korunek velké problémy. Ve 47. minutě měli opět Němci smůlu, protože Schützova střela zamířila do pravé tyče. Švédové těsný náskok udrželi i při závěrečné power play, odolali tlaku a také Lander minul opuštěnou německou branku.