Historický triumf ve skupině byl naším cílem, hlásil autor vítězné branky Kubalík

Skvostnou bilancí se po dvou zápasech hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu pyšní český útočník Dominik Kubalík. V sobotu gólem přispěl k obratu duelu s Kanadou, v neděli pak proti Švýcarsku vstřelil vítězný gól. „Kovář mě krásně našel. Já trefil puk na placku, což může letět úplně kamkoliv, takže jsem šťastný, že zapadl do branky,“ smál se dvaadvacetiletý reprezentant.

Český reprezentant Roman Červenka střílí do prázdné brány gól na 3:1 proti Švýcarsku.

Byl pro vás souboj se Švýcarskem, v jehož nejvyšší soutěži nastupujete za tým Ambri-Piotta, výjimečný?

Trošku mi dosavadní zkušenosti pomohly, protože jsem věděl o některých klucích, jak hrají a co na ledě dělají. Třeba jestli obránci hrají do těla nebo ne. Člověk si může více dovolit. Snažil jsem se znalostí využít, ale zase ve Švýcarsku nejsem tak dlouho, abych kluky poznal úplně.

Sobotní debut na velkém turnaji jste vyšperkoval gólem, nastupoval jste tedy proti Švýcarsku klidnější?

Myslím, že můj výkon byl lepší hlavně směrem ku prospěchu celé řady. Už jsem věděl, kdo se kde pohybuje. Já chtěl Honzovi Kovářovi a Martinu Eratovi hlavně pomoci, oni hrají hodně na puku a já se snažím, abych se jim do toho nepletl. Vyplňuji prostor kolem branky, kde se motám. Kotouč nechávám více na klucích. Oba umí výborně nahrávat, já se jim do toho nepletu. A tak nějak to funguje.

Bylo hodně obtížné trefit před vítěznou brankou skákající puk?

Obránce skvělou přihrávku od Kováře tečoval bruslí, ale i tak mi šla přímo na hokejku. Ze tří čtvrtin je branka Honzy, on tohle umí parádně. Jsem nesmírně rád, že kotouč zapadl do branky. Nešlo o snadnou ránu. Trefil jsem kotouč na placku, což může letět úplně kamkoliv.

Ve dvou zápasech jste vstřelil dva góly. Lepší bilanci jste si ani nemohl vysnít, že?

Jsem za dvě trefy moc rád, ale neupínal jsem se k tomu, že musím v každém utkání skórovat. To vůbec ne. Jsem rád, že se mi daří a přenesl jsem si formu z klubu. Hlavní jsou však vítězství týmu.

Byla hodně nepříjemná pasáž na konci první třetiny, kdy musel český tým hrát čtyřikrát v oslabení?

Řekli jsme si, že musíme hrát hlavně v pěti, což se nám však moc nedařilo. Faulů bylo hodně. Ale ubránili jsme to skvěle, Švýcaři nám neodskočili, stav byl po první části vyrovnaný. O přestávce jsme se nabádali, že je potřeba hrát více na puku a více bruslit, abychom nemuseli faulovat. Když jsme hráli v pěti, byli jsme podle mého lepší.

Postupně český tým porazil domácí výběr, následně Kanadu po samostatných nájezdech, a pak Švýcarsko. Co představují tři výhry pro čtvrtfinálovou bitvu?

Jsou super pro sebevědomí, ale je třeba si uvědomit, že půjde vlastně o nový začátek. Myslím, že hrajeme zatím docela dobře. Pochopitelně není všechno úplně skvělé. Vyloučených jsme měli proti Švýcarsku v první třetině vážně hodně. A právě takové detaily mohou rozhodovat.

Bylo velkou motivací vyhnout se osmifinálovému utkání, čímž ušetříte psychické a fyzické síly?

Osmifinále určitě obnáší obrovský tlak. Dva dny volna jsou super pro kondici i hlavu. Absolvovali jsme dva zápasy po sobě, v pondělí toho budeme mít dost. Máme trošku více času se připravit, což je fajn.

Bylo tedy cílem týmu poprvé v historii samostatné republiky na zimních olympijských hrách vyhrát skupinu?

Ano. Chtěli jsme zvládnout vítězně všechny zápasy, abychom postoupili přímo do čtvrtfinále, mohli si odpočinout a připravit se.