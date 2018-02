Jsme nasr...! Absolutně jsme to nezvládli, smutní Slováci po hořkém konci

„Předkolo s Američany jsme absolutně nezvládli, celkový dojem z olympiády tak nemůžeme mít dobrý," uvědomoval si po prohře 1:5 gólman Ján Laco, který zlikvidoval 28 střel.

Rozhodl nástup do druhé třetiny, kdy Američané dvěma góly během 44 vteřin odskočili na 2:0. Ten druhý přišel ve dvojnásobné přesilovce po faulech Nagyho a Čajkovského, jenž obdržel za zásah do oblasti hlavy a krku Donata trest ve hře. „Ta vyloučení nás zabila. V tak důležitém zápase musíme udržet emoce celých šedesát minut," soudil brankář Sparty.

Za vyřazení si můžeme sami

„Přitom jsme si říkali, že si hlavně musíme dávat bacha na fauly. Pak ale přijdeme na led a zase je děláme. Za vyřazení si můžeme sami," uznal útočník Brna Marcel Haščák.

Výkony slovenského mužstva měly na ZOH sestupnou tendenci, po skalpu Rusů následovaly porážky s USA, Slovinskem, až přišla v úterý v repríze bitvy s Američany stopka. „Hořký konec. Na našem vystoupení nevidím žádné klady. Všichni jsme nasr... a to si ještě ani pořádně neuvědomujeme, o co jsme přišli," soudil Haščák.

„Olympiáda by pro slovenský hokej mohla být odrazovým můstkem do budoucna. Vydali jsme se novou cestou, vsadili na mladší hráče z naší a české extraligy. Máme se ještě co učit, abychom zvládali těžké zápasy. Ale jdeme správným směrem, trenér Ramsay přinesl moderní prvky," uvažoval Laco.

„Příští rok hostí Slovensko mistrovství světa a věřím, že se národní tým zase dá do kupy a utvoří se silné jádro," doufá Laco, který se s reprezentací ještě nechce loučit, přestože mu je šestatřicet.

„Rád bych si na domácím šampionátu zahrál, je to velké lákadlo. Vím ale, že pomaloučku přichází čas dát šanci mladším brankářům. Jsou tu Rybár, Konrád, Hudáček, Godla nebo Čiliak, kteří by to mohli převzít," vypočítává Laco.