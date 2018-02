Francouz: Chemie v mužstvu je strašně cítit. Kluky ohromně chválím

Jedno čtvrtfinále na velkém turnaji už zažil. Loni na MS v Paříži stál Pavel Francouz v brance české hokejové reprezentace, vyřazení od Rusů ale nezabránil. O to víc by chtěl ve středu na ZOH svou bilanci vyrovnat.

Pomůže vám, že se zápasem o všechno už máte v národním týmu zkušenost?

Je plus, že už vím, jaký tlak ve čtvrtfinále přichází. Svým způsobem můžu zúročit zkušenosti. I když jsme tenkrát s Ruskem prohráli 0:3, ten zápas považuju za jeden z největších mé kariéry.

Říkáte si, abyste v tak důležitém utkání hlavně neudělal zbytečnou chybu?

Kdybych na tyhle věci myslel, akorát je přivolám. Budu se koncentrovat na každou akci, každý puk. Abych neudělal chybu a chytal jako vždycky.

Budete si chtít před čtvrtfinále zalézt někam do kouta, abyste se mohl soustředit a nic vás nerozptylovalo?

Ale vůbec ne, nechci z toho dělat velkou vědu. Hokejový zápas je pořád stejný, má stejné principy. I když vím, že ten nejbližší má velkou váhu, protože v případě prohry jedeme domů. Ale jinak se pro mě nic nemění. Hlavně musíme hrát stejným stylem jako doteď. Obětavě, dobře do obrany. Budeme se snažit vyhrát a zároveň si všechno užít, protože atmosféra olympiády je neopakovatelná.

Přijde mi, že ta uvnitř týmu také...

Taky to tak vnímám. Chemie v mužstvu je strašně cítit, kluky ohromně chválím. Chtějí blokovat každou střelu, sebeobětují se a rvou o každý puk. Jejich nadšení mi ohromně usnadňuje práci.

Trenér brankářů Petr Jaroš vyprávěl, jak o chytání přemýšlíte a řešíte při postoji každý úhel. Jsou takové věci pro dnešní brankáře už nutností?

Někdo to může mít tak, že jen přijde, chytá a vychází mu to. Každý má v sobě zafixované jiné věci. Já cítím, že nějaké teorii se taky musím věnovat. I když to zase nechci přehánět, abych se nezahltil. Baví mě nad chytáním přemýšlet, uvažovat nad herními situacemi. Beru to tak, že když stojím v dobré pozici, osou těla proti puku, nepotřebuju žádné zázračné zákroky.

Jste v zápasech při pokynech k spoluhráčům hodně hlasitý?

Dost se snažím křičet. Nevím ale, jestli to je slyšet, nebo ne. Kdykoliv jsou kluci v mé třetině, snažím se na ně řvát. Když jim někdo jede za zády, když vyvážejí puk a protihráč je napadá. Dávám jim informace, aby s nimi mohli nakládat.