Bartošáka fascinuje vznik civilizace, věří na mimozemšťany

„Přečetl jsem na toto téma už dost knih a esejí, od astrofyziků až po podivíny, jejichž teorie jsou přitažené za vlasy. Chci si rozšiřovat obzory, co by mohlo a nemohlo být, co by mohlo existovat. Strašně moc věcí je totiž nevysvětlených," zaujatě vypráví vítkovický gólman.

„Nejrozšířenější teorií je ta evoluční, já si ale myslím, že je pravděpodobnější, že se mezi námi někdy vyskytla mimozemská civilizace. Byli jsme navštíveni z vesmíru a po této genetické úpravě jsme se začali vyvíjet. Nejsou pro to sice podložené důkazy, jenže ve všech teoriích zůstává mezera," připomíná Bartošák.

Dobře si uvědomuje, že většina lidí s jeho názory nemusí souhlasit, přesto si za nimi stojí. „Chápu, že mi někdo může namítnout, že jsme mimozemšťana nikdy neviděli. Jenže já jsem přesvědčený, že jednou už jsme mimozemskou civilizací z vesmíru navštíveni byli a možná, že se to děje na denní bázi. Je to ale jen můj názor," soudí Bartošák.

Bartošák: Něco nad námi je

Že existují i jiné civilizace, mu nikdo nevymluví. „Když se podíváte na množství zpozorovatelných exoplanet v blízkém vesmíru, je skoro nekonečně mnoho možností, že se někde mohl vyvinout určitý život. Ať už inteligentní, nebo primitivní. A to se bavíme jen o blízkém vesmíru. Spíš se ale přikláním k tomu, že existují životy v dimenzích, které my jako lidi nejsme schopni vnímat a pochopit," tvrdí brankář, jehož teoriemi o vzniku civilizace inspiroval známý, ale kontroverzní švýcarský spisovatel a záhadolog Erich von Däniken.

„Přes počáteční nedůvěru mi jeho knihy začaly postupem času dávat smysl. Jasně, netvrdím, že teorie s mimozemšťany je určitě pravdivá, chci znát všechny úhly pohledu, ale já svůj názor postě nezměním," hlásí Bartošák.

Není ateistou, v Boha ale také úplně nevěří. „Něco nad námi je. Ale spíš z jiné dimenze, co zatím nedokážeme pochopit. Možná proto, že k tomu nemáme potřebné smysly," uvažuje.

Často za blázna

Přátelům, známým ani rodině své názory nepodsouvá. „Nesvěřuju se s nimi, nikomu to nechci podstrkovat. Ne ale proto, že bych se bál, jak na mě okolí bude nahlížet. Je mi docela ukradené, co si o mně kdo myslí. Někomu mé myšlenky přijdou zajímavé, někdo se jim zasměje. Jiný ohrnuje nos. Kdybych se tím měl zabývat, asi bych nedělal nic jiného," usměje se Bartošák.

„Když už jsem někdy otevřený, kolikrát se na veřejnosti doslechnu, že jsem blázen. Jenže ti dotyční pak stejně doma začnou zjišťovat, jestli bych nemohl mít pravdu," ví Bartošák, který si knížky o vzniku civilizace s sebou přibalil i do Koreje.