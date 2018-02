Bitvu s Rusy uvidí i žáci ve školách. Na hokejovém gymnáziu v Kladně ale mají smůlu

Semifinále olympijských her, ve kterém se čeští hokejisté utkají s Ruskem, budou v pátek dopoledne v televizi sledovat i žáci v některých školách. Slíbeno to už mají například v Základní škole Eden v Praze-Vršovicích, která spolupracuje s fotbalovým a hokejovým klubem Slavia. Všichni se na to moc těší, řekla ředitelka školy Jana Churáčková. Naopak třeba Sportovní gymnázium Kladno výuku živému vysílání z olympiády zřejmě nijak nepřizpůsobí, zjistila ČTK.