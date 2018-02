Kovář si v semifinále zahraje proti klubovým spoluhráčům: Hecování nebylo, kamarádství jde stranou

Berete zápasy proti ruským hokejistům prestižněji než jiné?

Je pravda, že se znám snad s devadesáti pěti procenty ruských kluků, kteří na olympiádě hrají. Na ledě už se potkáváme dlouho, odehráli jsme proti sobě spoustu těžkých zápasů. Očekávám, že teď přijde další z nich. Pro všechny z nás je ale souboj s Rusy speciální.

Proč?

Všichni před turnajem věděli, že jsou největším favoritem na zlato. Papírově mají nejsilnější kádr, o tom se vůbec nemá cenu dohadovat.

Jejich kouč Znarok sestavil tým až na vaše spoluhráče z Magnitogorsku, brankáře Košečkina a útočníka Mozjakina, výhradně z hokejistů Petrohradu a CSKA Moskva. Je sehranost soupeřovou výhodou?

Přijde mi to až neuvěřitelné. A to ještě Mozjakin nastupuje jako třináctý útočník a občas se jen s někým v útoku protočí. Sehranost může být velkou ruskou zbraní, v ní mají oproti nám určitě výhodu. I my ale nastupujeme poslední zápasy ve stejném složení a nebylo to špatné.

Hecoval jste se před zápasem s Mozjakinem nebo Košečkinem?

Dost často se potkáváme v olympijské vesnici, žádné hecování ale nebylo. Že jsme kluboví partneři a zároveň velcí kamarádi, teď musí jít stranou. Každý se chceme soustředit jen na sebe, abychom pro postup do finále udělali maximum. Až po zápase zase můžeme být kamarádi.

Co by na Košečkina mohlo platit?

Je výborný brankář. Když má svůj den, góly se mu dávají jen hodně těžko. Je tak vysoký, že i když se mu snažíte před brankou clonit a puky tečovat, on přes vás stejně vidí. Musíme doufat, že si vybere slabší chvilku.

O Rusech se říká, že pokud dostanou první gól, můžou začít panikařit. Souhlasíte?

Myslím, že tohle už se u nich změnilo. Pod trenérem Znarokem hrají jiný hokej, než na který byli zvyklí. Nespoléhal bych, že se můžou sesypat psychicky.

Šest zápasů v řadě jste proti nim už nevyhráli. Přichází ideální čas na zlomení série?

Play off na čtyři vítězné zápasy bychom s nimi asi nevyhráli, ale v jednom utkání uspět můžeme. Jenom doufám, že to přijde právě teď. Šanci rozhodně máme.

Vybavíte si ještě poslední vzájemný duel na velkém turnaji, prohru 0:3 ve čtvrtfinále loňského MS v Paříži?

Dobře si to pamatuju, vždyť tomu není ani rok. Tehdy Rusům do rozjetého turnaje přijeli z NHL jako útočné posily Kuzněcov s Kučerovem, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Ti na olympiádě nejsou, což je pro nás jedině dobře.