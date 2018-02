Na Rusy do smrti nezapomenu. Budu zklamaný hodně dlouho, přiznal Jandač

Když jeho tým zvládl projít základní skupinou bez porážky a následně uspěl i ve čtvrtfinále, cítil trenér Josef Jandač, že by česká hokejová reprezentace mohla ukončit dvanáctileté čekání na cenný kov ze ZOH. Jenže realita byla jiná. Semifinálová prohra s OSR a následný nezvládnutý duel o bronz s Kanadou odsoudily národní tým v Pchjongčchangu ke konečnému čtvrtému místu.

Hodnotíte tedy vystoupení na ZOH jako neúspěšné?

Cítím obrovské zklamání, protože jsme si před turnajem dali za cíl získat některou z medailí a tu nemáme. Zároveň si ale myslím, že čtvrté místo z olympiády není žádná tragédie. Ostudu jsme rozhodně neudělali.

To sice ne, ale s medailí se domů nevracíte...

Bohužel. Neměli jsme mužstvo složené z hvězd. Bylo to postavené na týmovém pojetí, neměli jsme nikoho, kdo by vyloženě vyčníval. I když jeden vlastně jo, a to brankář Francouz. Jsem přesvědčený, že každý hráč odevzdal maximum, všichni se vyždímali ze všech sil. Jsem pyšný, že jsem mohl trénovat takový tým, který držel pospolu.

Jenže v semifinále i boji o bronz jste za soupeři zaostávali. Proč?

Měli jsme velkou touhu, ale stejně nestačila. Zápasy v play off mnohdy rozhoduje první gól a ten jsme s Rusy i Kanaďany dostali my. I když jsme se pak snažili vyždímat ze všech sil, nestačilo to.

Dalo se z vašeho pohledu udělat něco líp, abyste získali medaili?

Bezprostředně po skončení turnaje mě nic nenapadá.

Soudíte, že časem třeba čtvrté místo doceníte?

Těžko říct. Každému budou na paměť vyplouvat dobré i negativní vzpomínky. Já osobně budu mít hodně vysoko zápas s Rusy, na který do smrti nezapomenu. I přesto, že jsme ho prohráli.

Kdy vás přebolí zklamání, že se vám vysněnou medaili nepodařilo získat?

Absolutně netuším. Čas sice všechny rány zahojí, ale já budu zklamaný hodně dlouho. Na olympiádě nebyli hráči z NHL, o to víc jsem cítil šanci získat medaili. Nepovedlo se a musím to zklamání teď vstřebat. Máme před sebou mistrovství světa v Dánsku, pokusíme se ho zvládnout líp než olympiádu. Abychom z něj po šesti letech konečně přivezli medaili.

Ukázaly vám výkony hráčů na olympiádě něco pro skládání týmu pro MS?

Sestavovat kádr pro mistrovství světa je něco jiného než pro olympiádu. Budeme monitorovat situaci v NHL. Jsem zvědavý, jak na tom budou kluci z extraligy po play off. Tak daleko ale ještě nekoukám. Po olympiádě se nejdřív musím nadechnout a pak pojedu dál.