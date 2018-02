HOKEJ ON-LINE: Drama jako řemen. Němce dělilo 56 sekund od zlata, prodlužuje se

Němci sice mohou do svého prvního finále 90 let od premiéry pod pěti kruhy nastupovat s jistotou senzační medaile, touží ale po pohádkovém zakončení příběhu a zlatém konci, který ještě nikdy v historii na žádné velké akci nezažili. "Nemáme sice porážkou co ztratit, ale my chceme více. Naše cesta ještě není u konce a já jsem hluboce přesvědčený o tom, že i ten poslední zápas můžeme vyhrát," řekl kouč Marco Sturm.

Rusové čekají na olympijský triumf od her v Albertville 1992 a šance bojovat o zlato se dočkali po 20 letech od olympiády v Naganu, kde kvůli jednomu jedinému inkasovanému gólu z hole Petra Svobody museli vstřebat těsnou porážku. Na medaili pak dosáhli jen v Salt Lake City 2002, kde získali bronz. Ve sbírce ho mají ze současného výběru ofenzivní lídři Ilja Kovalčuk a Pavel Dacjuk.

Oba finalisté vstoupili do turnaje porážkou. Sborná ztratila dobře rozehraný duel se Slováky a prohrála 2:3. Němci podlehli Finům 2:5 a prohráli dokonce i druhé utkání, když je těsně 1:0 přehrálo Švédsko. Právě Švédové, které Němci vyřadili ve čtvrtfinále, jako jediní dosáhli na olympijské zlato i přes dvě turnajové porážky. Povedlo se jim to v Turíně před 12 lety. Prohrou při vstupu do turnaje začali jako jediní svou pouť za zlatem Kanaďané v Salt Lake City 2002.