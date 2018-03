Liberec potřetí za sebou porazil Hradec a je krok od semifinále

Hokejisté Liberce vyhráli v pátém čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 2:1 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:2. Do semifinále mohou Bílí Tygři postoupit v sobotu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Severočeši porazili Mountfield potřetí za sebou, na jeho ledě uspěli po sedmi prohrách. Naposledy se jim to podařilo v prosinci 2015.