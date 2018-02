Pažout si přibalí bonbóny

Na olympiádu do Pchjongčchangu odletí ve středu i zbytek výpravy českých sdruženářů v čele s čerstvým juniorským mistrem světa Ondřejem Pažoutem. V Koreji však devatenáctiletý mladík hodlá zatím hlavně sbírat důležité zkušenosti.

„Mám ohromnou radost, že tam jedu. Je to pro mě splněný sen, třešnička na dortu," svěřil se před středečním odletem Pažout, který před týdnem vyhrál na juniorském světovém šampionátu ve Švýcarsku zlatou medaili.

„Jedu teď na pozitivní vlně," usmál se. „Ale nechci vůbec říkat, kolikátý chci skončit. Budu rád za nějaký pěkný výsledek. Přesto si jedu hlavně užít a nasbírat nějaké zkušenosti," přiznal. „Z mého pohledu už má vrchol sezóny za sebou a olympiáda je v podstatě za odměnu," doplnil ho trenér Marek Šablatura.

Na malém můstku bude komparz

Vzhledem k juniorskému závodu a pozdějšímu odletu ho v jižní Asii na rozdíl od ostatních čeká daleko kratší čas na aklimatizaci. „Jiná možnost nebyla. Počítám tak, že na malém můstku bude hodně velký komparz, ale na velkém by mohl závodit i on," poznamenal Šablatura.

„Je to určitě náročné, ale musím se s tím srovnat, abych mohl začít co nejrychleji fungovat," plánoval Pažout s tím, že s sebou do Pchjongčchangu určitě nezapomene přibalit také české bonbóny. „Mám rád sladké," culil se velký obdivovatel sdruženářů Jasona Lamy-Chappuise a Hannua Manninena. Oba na ZOH dokázali zvítězit, Pažout bude pod pěti kruhy závodit poprvé.