Berte to jako prudší Špindl, radí taťka Hudec

„Ale ne proto, že bych si myslel, že tu vyhraju zlato, jen ta bílá barva je tak krásná, že jsem ji nechtěl ušpinit," smál se. V šestatřiceti letech s tělem vydatně opotřebovaným roky závodění tuší, že o stupně vítězů v Koreji bojovat nebude. Přesto může být pro český tým obrovsky užitečný, k jeho zkušenostem vzhlížejí mladíci, dvacetiletí Filip Forejtek s Janem Zabystřanem, pro něž může být jakýmsi mentorem či pomyslným taťkou.

„Honza vyhrál dva svěťáky a má olympijskou medaili, určitě nám má k trati co říct, kudy je to nejrychlejší... Jsem hodně rád, že se s ním můžu pobavit," přikyvuje Forejtek, jenž se před olympiádou na juniorském mistrovství světa blýskl ve sjezdu pátým místem pouhých 28 setin od zlata. „Je super, že je tady, doufám, že nám večer u videa něco k jízdám řekne," těšil se Zabystřan, který už má na kontě šesté místo na světě z mládežnické olympiády.

„Já jsem s tím sem jel, že předám nějaké informace," přikyvuje Hudec, jenž startuje na své třetí olympiádě. Co mladíkům radí? „Říkám jim, ať to berou jako trochu prudší Špindl," usmívá se. „Tam to mají pod palcem, jezdí sebevědomě, tak jsem říkal, že tady je to skoro to samý, jen o pár víc skoků, žádný nervák," vypráví rodák ze Šumperka.

„Ti kluci lyžovat umí. Filip měl kousek k juniorskýmu zlatu, a to byl těžší sjezd. Honza je hodně mladej, taky má talent, i Ondra Berndt umí závodit. Máme dobrý tým, jen se těm klukům musí dostat do hlavy, že můžou něco zajet," dodává Hudec, jehož na olympiádě čeká sjezd a super-G, zatímco mladíci mají v plánu všechny disciplíny programu.