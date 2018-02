Méně je někdy více. Jakš zlomil kletbu velkých akcí

Měl za sebou dvě olympiády a čtyři mistrovství světa, ale elitní desítka v individuálních závodech pro Martina Jakše dál zůstávala nedobytným územím. V širší světové špičce se už přitom pohybuje deset let od zisku titulu mistra světa do 23 let. V neděli se v Pchjongčchangu dočkal, v olympijským skiatlonu dojel devátý. „Jsem hlavně unavený, ale nadšený. Super,“ vykládal jednatřicetiletý běžec na lyžích.