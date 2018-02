Byl to spíš boj o přežití. Nechtěla jsem riskovat zdraví, krčila rameny Pančochová

Je konečný výsledek hodně velkým zklamáním?

Chtěla jsem medaili, bylo by hodně příjemné ji mít. Ale v daných podmínkách je člověk spíše rád, že se nezraní. Nevím, co k tomu říct.

Pořadatelé kvůli silnému větru v neděli zrušili kvalifikaci a šlo se v pondělí rovnou bojovat o medaile. První jízdu však stejně posunuli o třicet minut, následně ještě o dalších pětačtyřicet, přesto silný nárazový vítr neustal. Šlo o velkou nepříjemnost při skocích?

Člověk letí třeba pětadvacet metrů a v podmínkách, které panovaly, netuší jestli foukne do zad, ze strany, z vrchu či ze spodu. Je to hodně nepříjemný. Vítr byl hodně silný. Takže závodnice pak jede na skok a kouká, kterým směrem vlají vlajky a jaký bude směr letu.

Byl závod neregulérní? Měli pořadatelé boj o medaile ještě odložit?

Když už se o místo na olympiádě rveme v kvalifikaci takovou dobu, je velká škoda, že závod neposunuli. Chápu, že mají nasmlouvané televizní časy, ale priorita je, aby závod vypadal dobře. A tohle vypadalo hrozně, nikdo neodjel víceméně žádnou jízdu. Byla to hodně špatná prezentace snowboardingu.

Dvě třetiny první jízdy jste zvládla podle hodnocení výborně, ovšem následně jste se těsně před skokem zastavila. Tušila jste, že by šlo o velký risk?

Koukala jsem na vlajku a přišlo mi, že jedu pomalu. Následky mohly být hrozné. Nechtěla jsem riskovat zdraví, to nemá smysl. Až do toho okamžiku nebyla jízda špatná, ale byl to prostě boj o přežití.

Jsou situace, kdy člověk zariskuje i přes hrozbu zranění či drsného pádu?

Někdy se jezdí na hraně, ale na olympiádě by to být nemělo. Je to velký závod. A lidé chtějí vidět ze snowboardingu to nejlepší, což v pondělí opravdu neproběhlo.

Slovenka Klaudia Medlová spadla drsně na hlavu a záda během první jízdy, byly k vidění i další šílené karamboly. V jakém rozpoložení jste nastupovala do druhého kola?

Soupeřky padají, člověk to vnímá... Snažila jsem se zavřít oči, trošku meditovat a hodit se do pohody. Samozřejmě vnímání situace je intenzivní. Cítila jsem se relativně dobře, ale prostě mi fouklo a upadla jsem. S tím nic neudělám.

Řešily jste společně s ostatními závodnicemi podmínky, v nichž jste na svah vyrážely?

Všechny jsme si před startem přály navzájem štěstí a ať to přežijeme ve zdraví.