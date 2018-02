Jasní vítězové! Větší koniny na hrách v Koreji asi nikdo nevymyslí

Primát je zřejmě nemine, medaili za něj ovšem asi nezískají. Ale zjevně se na zimní olympiádě v Koreji báječně baví. Proč ne, ale švýcarský tým freestyle lyžařů je i tak trochu postrachem pro dějiště her. Ostatně můžete se podívat na obrázky, které opakovaně umísťují na sítě. Na rozjetém paletovém vozíku to může být pěkná divočina nejen pro samotné aktéry, ale i pro okolí.

Situační vtipálkové-šampióni se nezapřou. Švýcarská sestava si na hrách evidentně užívá.

Sotva kdesi v suterénu spatřili vozík na palety, nedalo jim to a vyrazili do akce. Po vzoru bobistů a za patřičného halasu. Podle všeho nikoho nesestřelili a sami také přežili jízdu bez úhony.

Netrvalo to dlouho a facebookovému publiku k pobavení předložili další koninu. Fabian Boesch netradičně využil eskalátor. Vyžaduje to zcela jistě nemalou míru dovednosti a vynalézavosti. Zejména závěrečnou pasáž s překonáním zábradlí zvládnul bravurně. Ale pro lyžařského freeslylistu to na druhou stranu nemůže být žádný větší problém... Hry nemusí být jen o upjatém soutěžení.