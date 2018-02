Samková ve speciálním outfitu! Český lev, Pepin v péřovce a knír s trikolórou

Česká snowboardcrossařka Eva Samková při tréninku během olympijských her.

Kalhoty závodní kombinézy jsou ve žluto-zlaté barvě. „Evka to vymyslela, já zprostředkoval, máma ohlídala detaily, kam co dát, aby to vypadalo zajímavěji. Má s tím zkušenosti," líčí Flejšar, jehož maminka vlastní módní salón E.Daniely a připravovala třeba kolekci pro olympiádu v Londýně 2012.

Trochu šedesátky v hokeji

Na zádech i lemech kalhot je vyobrazen dvouocasý český lev. „Celé je to malinko oldschoolové, trochu šedesátky v hokeji, mně se to líbí," pochvalovala si Samková. „Třeba Bulharka nám říkala, že jsme dostali ještě horší oblečení než oni," směje se Flejšar. „Ale jinak se to myslím líbí, i když často nevědí, že ten dvouocasý lev je český znak, tak se diví," líčí.

Pestrou směsici motivů má Samková na helmě, kterou musela vyměnit za svou sponzorskou, v níž závodí celou sezónu. Na bílém podkladu jsou barevně vyvedeni vlci, kůň Pepin, jehož Samková dostala za zlato ze Soči, v péřové bundě, samozřejmě snowboardy, ale i korejské národní jídlo kimčchi.

„Ale to jsem tu ještě neměla, nějak mám pocit, že mi nebude chutnat. Ani nevím, proč, pálivé mám ráda, ale kvašené moc ne," vysvětluje česká snowboardistka. „Verča udělala úžasnou práci a je to úplně neskutečné. Ona je hrozně šikovná a má krásné naivní obrázky," smekala před svou kamarádkou.

Podobný jako v Soči bude naopak knírek, jímž si Samková tradičně zdobí tvář. Opět bude vyveden v barvách trikolóry. „Jen už tentokrát mám barvy na obličej, abych to nedělal lihovkou a nesmrdělo jí to pod nosem," směje se Flejšar.