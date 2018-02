LYŽOVÁNÍ ON-LINE: Ledecká jde do boje, začíná i sjezd mužů

Je to tady, Ester Ledecká - největší hvězda českého alpského lyžování - se dnes předvede poprvé na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Na programu je totiž z pondělí odložený obří slalom, do nějž zasáhnou celkem čtyři české závodnice (Ledecká, Martina Dubovská, Gabriela Capová, Kateřina Pauláthová). První kolo závodu, do nějž půjde jako největší favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová, odstartovalo ve 2:00 SEČ. Průběh závodů můžete sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.