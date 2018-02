ZOH ON-LINE: Ledecká zahájila skvěle! Slováci mají další medaili, čeští hokejisté začínají

Počasí na olympijských hrách v Pchjongčchangu se umoudřilo a sjezdaři se dočkali. Česká reprezentantka Ester Ledecká, pro niž bude hlavním závodem obří paralelní slalom na snowboardu v předposlední den her, vybojovala v olympijském obřím slalomu lyžařek 23. místo. Zlato bere americká hvězda Mikaela Shiffrinová, olympijský sjezd ovládl jako první Nor v historii Aksel Lund Svindal. Hry začínají pro české hokejisty, kteří vstoupí ve 13:10 v Kangnungu do turnaje zápasem s týmem hostitelské země. Biatlonisté mají před sebou vytrvalostní závod. Ženy jej absolvovaly už dopoledne a ze senzačního zlata se radovala Švédka Hanna Öbergová. Všechny podstatné informace naleznete v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.