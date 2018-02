Ledecká napsala zlatou pohádku, kterou teď řeší celý svět

New York Times, Washington Post, FOXsport, BBC, Guardian, L'Équipe, La Gazzetta, Frankfurter Allgemeine nebo Sydney Morning Herald.

Výše je jen stručný výčet médií, která píší o senzačním lyžařském triumfu dvaadvacetileté Ledecké. Zpráva o jejím překvapivém olympijském zlatu oblétla zeměkouli.

Největší překvapení v historii zimních olympijských her nebo drama hodné Shakespeara. I takto se média o zlaté jízdě mladé Češky vyjadřovala.

„Jeden z nejúžasnějších olympijských příběhů všech dob," napsal k triumfu české lyžařky a snowboardistky server BBC. Právě fakt, že super-G ovládla závodnice, která dosud sklízela úspěchy hlavně na snowboardu, zaznívá všude.

List Washington Post se ptá, jestli je česká sjezdařka alespoň vzdáleně příbuzná s fenomenální americkou plavkyní Katie Ledeckou, jejíž dědeček emigroval z Československa do Spojených států v roce 1947. Pětinásobná olympijská vítězka se ostatně hned ke své jmenovkyni přihlásila. „Takhle to dělají Ledecké! Myslím, že jsme příbuzné. Měli bychom si udělat DNA test," napsala na twitter.

Uznání od Vonnové, Shiffrinové a dalších

Na její výhru s uznáním i úžasem reagovaly mnohé další sportovní osobnost – bezprostředně pak její soupeřky.

„Ester je úžasná. Je to neuvěřitelné. Chtěla bych mít její sportovní talent, skákat ze sportu do sportu a všechno vyhrávat. Ale bohužel umím jen lyžovat. A ona mě stejně porazí," kroutila nevěřícně hlavou Lindsey Vonnová, která tentokrát dojela na děleném šestém místě. Celkově přitom vyhrála 81 závodů Světového poháru, víc než jakákoliv jiná závodnice.

Ester, I think we're related, we need to do a DNA test? #CousinsInGold 🇨🇿 https://t.co/2mUradCr4C — Katie Ledecky (@katieledecky) 17. února 2018

Výsledky olympijského superobřího slalomu těžce kousala švýcarská sjezdařka Lara Gutová, jíž Ledecká se startovním číslem 26 odsunula na čtvrtou pozici. „Bolí, prostě to moc bolí. V ten moment jsem to nechápala. Neskutečné, co Ester předvedla. Zasloužila si to. Když je někdo nejrychlejší, tak si to zaslouží. Ale na mě je toho zkrátka moc," neskrývala zklamání předloňská vítězka Světového poháru, v němž vyhrála 24 závodů, z toho nejvíce 12 právě v super-G.

Z prvního místa Ledecká sesadila rovněž o jedinou setinu obhájkyni zlata Rakušanku Annu Veithovou. Ta startovala patnáctá a po odjetí dvaceti závodnic už přijímala gratulace, mimo jiné od předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha.

„Věděla jsem, že většina těch, co jedou o zlato, už je dole. Podle tréninku jsem poznala, že mohu zajet dobrý závod. Ale po chybě v horní pasáži jsem nevěřila, že by to mohlo vyjít. Nemám slov, je to sen. Tuhle chvíli jsem si představovala během mnoha těžkých hodin," líčila dvojnásobná šampiónka Světového poháru, která před čtyřmi roky vyhrála v Soči ještě pod dívčím jménem Fenningerová. Po dojezdu Ledecké se jen nevěřícně chytila za hlavu a zlomila v pase.

Ester Ledecka. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) 17. února 2018

Mezi prvními gratulantkami byla také vítězka obřího slalomu Mikaela Shiffrinová. Právě její lyže Ester Ledeckou dovezly k neuvěřitelnému vítězství.

Blahopřání z Hradu i od Žížaly

Minimálně na Twitteru Ledecké posílala vzkazy řada osobností českého veřejného života, a nejen těch spojených se sportem.

Humorným komentářem přispěl účet fiktivní postavy asistenta Žížaly z populárního internetového seriálu Kanceláře Blaník o lobbistovi operujícím v kuloárech české politiky

Já jak je mi ten sport jedno, ale miluju byznys, tak musím říct, že marketingově by to tý Ester nešlo líp vymyslet. Teď ji musí její tým protáhnout americkejma TV talk shows a je dokonáno. Bravo! — Žížala (@BlanikZ) 17. února 2018

Ledecká nasbírala také řadu blahopřání z různých stran politického spektra. Vzkaz jí poslal Miroslav Kalousek z TOP 09, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, europoslanec Pavel Telička, předseda ODS Petr Fiala a další.