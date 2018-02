Lyžařský slopestyle na ZOH ovládl Nor Braaten

Nor Öystein Braaten, olympijský vítěz ve slopestylu.

Mezi dvanáctku finalistů nečekaně nepostoupil mistr světa McRae Williams z USA, který po dvou kvalifikačních jízdách skončil patnáctý, ani úřadující šampión z her extrémních sportů Henrik Harlaut ze Švédska (17.). Neuspěl ani další z favoritů Fabian Bösch ze Švýcarska, který se v Koreji nakazil norovirem a v soutěži nepronikl ani do první dvacítky. To jeho podobně postižený krajan Elias Ambühl naopak jel i finále a byl v něm devátý.

Braaten zvítězil svojí první jízdou, za niž dostal známku 95,00. Goepper se naopak vyhoupl mezi medailisty až posledním pokusem a ziskem 93,60 bodu vylepšil třetí místo z předchozích her v Soči. Beaulieuovi-Marchandovi vynesla bronz druhá finálová jízda (92,40). Nejlepší hodnocení dne zaznamenal v kvalifikaci Oscar Wester ze Švédska (95,40), ale žádný ze tří finálových pokusů podobně nezvládl a musel se spokojit s jedenáctým místem.