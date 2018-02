V top ten, ale nejhůř od Nagana. Štafeta jela i po sněhu černém jako chodník

Z tehdejšího kvarteta zůstal už jen Martin Jakš, jehož v Pchjongčchangu na klasickém úseku doplňoval další zkušený lyžař Aleš Razým, bruslařskou část obstarali mladíci, třiadvacetiletý Petr Knop a o dva roky mladší finišman Michal Novák.

„Do deseti je to dobré, cokoliv výš by bylo skvělé," hlásil Jakš po svém úseku. Nikdo z českého kvarteta nevyčníval, štafeta se od začátku pohybovala na konci desítky. „Taktika byla držet se jich, co se dá. Prostě jsem jel a pak byli pryč," popisoval Razým, jenž se do nominace dostal na poslední chvíli, přesto se na patnáctce klasicky prezentoval třicátým místem.

„Dělal jsem i ve štafetě, co šlo. Sníh je dost špinavý, tam, kde to neprojela rolba, je černý jako chodník. Zpomaluje to a rozdíly mezi námi normálními a dobrými jsou větší," hlásil Razým.

Novák při své olympijské štafetové premiéře finišoval osamocen. „Trošku mě mrzí, že jsem nestáhl víc ty před námi. Ale myslím, že do budoucna máme šanci na lepší výsledky," věřil Novák, jehož sestra Petra v sobotní ženské štafetě spolu s Kateřinou Berouškovou, Karolínou Grohovou a Barborou Havlíčkovou doběhla jedenáctá.