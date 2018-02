Němci v čele s Rydzekem ovládli závod sdruženářů

Silná německá trojice se po skoku seřadila od čtvrtého do šestého místa a na vedoucího Japonce Akita Watabeho ztráceli od 24 do 34 vteřin. Závod rozhodli v závěrečném stoupání desetikilometrového běhu, stačil jim pouze Nor Jarl Magnus Riiber, ale ve finiši Němce o kompletní stupně vítězů nepřipravil. Nejlepší skokan dne Watabe doběhl pátý.

Na 26. místě skončil Miroslav Dvořák a oproti závodu na středním můstku si pohoršil o pět příček. Ondřej Pažout byl 37., Lukáš Daněk o dalších devět míst za ním.