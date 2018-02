Královská disciplína nakonec. Snad to nebude divoké, věří Jakš

To nejdelší nakonec. Padesátka tradičně uzavírá program soutěží běžců na lyžích, v Pchjongčchangu se (v sobotu v 6.00 SEČ) poběží klasickou technikou a na startu bude i česká jednička Martin Jakš.

Ne snad, že by se na maratónský závod přímo těšil, ale vyhlížet ho může s optimismem. Vloni byl na mistrovství světa v Lahti na padesátce (byť volně) čtrnáctý, což byl jeho nejlepší individuální výsledek na vrcholné akci. Až do devátého místa ve skiatlonu v Pchjongčchangu.

„V Lahti jsem se během šampionátu trápil, najednou se to zlomilo a jel jsem vepředu v balíku. Tady jsem doufám v lepší formě, snad přečkám začátek, nebude to tak divoké a srovnám se s tempem v nějaké skupince," plánuje jednatřicetiletý Jakš.

V klasice býval lepší

Trať v areálu Alpensia by klasickému stylu měla vyhovovat. „Nejsou tu extrémní kopce, jen dva takové, že když dojdou síly, jde se do stromečku. Ale bude to krásná ukázka klasiky," vyhlíží závod v éře, kdy se stále více prosazuje jízda soupaží.

Klasický styl navíc býval Jakšovým oblíbenějším. „Býval jsem v něm lepší," přitakává. „Ale letos jsem měl cíl se připravit na patnáctku a skiatlon, tak tam bylo víc bruslení," přiznává Jakš, jehož přípravy se ujal finský šéftrenér české reprezentace Ilkka Jarva. Na startu padesátky nebude norský fenomén Johannes Klaebo, jenž usoudil, že mu tři zlaté medaile z Pchjongčchangu stačí.