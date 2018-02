ZOH ON-LINE: Ledecká zahájila kvalifikaci skvěle, hokejisté se představí v boji o bronz

Ester Ledecká bojuje o druhé zlato, tentokrát na snowboardu. Kvalifikace paralelního obřího slalomu začala v 1:00, česká hrdinka se představila ve čtvrté jízdě a skvělým představením se dostala do průběžného vedení, které uhájila až do konce prvních kvalifikačních soubojů. Hokejisté se ve 13:10 utkají o bronz s Kanadou. To jsou české taháky sobotního programu ZOH v Pchjongčchangu. Vše podstatné naleznete v on-linu z tohoto dne.