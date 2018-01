Olympijský tetovací rituál bobistů. Jak zvládli jehlu pod kůží?

Už od roku 1994 mají čeští bobisté tradici, že se před olympiádou nechají tetovat. Neporušili ji ani před Koreou. Pro některé to byla premiéra. „Nejhorší bylo to první očekávání, že to bude bolet,“ svěřil se brzdař Jan Šindelář. Místo a také motiv si každý vybíral sám, základem ale musely být olympijské kruhy. "Teď už nám tu olympiádu nikdo neodpáře," shodují se všichni. Bolelo je to? Přežili? A co o nich řekl tatér? Podívejte se v našem videu.