Favoritka na zapálení ohně je jasná. Otázkou je, jak - pochodní, mobilem, balistickou střelou...?

Medaile jsou připraveny, do Pchjongčchangu míří sportovci z celého světa. První velkou událostí každé olympiády je samotný zahajovací ceremoniál, který celé planetě představí krásy a hodnoty hostitelské země. Vrcholem takové akce je vždy zapálení ohně a organizátoři se do poslední chvíle snaží utajit jak osobu, která oheň na stadiónu zapálí, tak i způsob, jakým to provede. Pokud máte tip, můžete si vsadit...