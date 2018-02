ZOH v Koreji jsou tu. Zopakují Češi žně ze Soči?

Pchjongčchang, Jongpchjong, Čongson, Kangnung, Kwandong, Bokwang. Exoticky znějící místa, kde se světová elita patnácti zimních sportů bude rvát o medaile v celkem 102 disciplínách. A jak organizátoři dopředu avizovali, poprvé od Lillehammeru 1994 si sportovci užijí skutečnou atmosféru her, jimž má vládnout led a sníh. Vlahý vánek od moře či oceánu jako v Soči nebo Vancouveru je minulostí, účastníkům her v Pchjongčchangu se vyplatilo vzít slovy klasika „teplé spodní prádlo".

Jižní Korea hostí olympijské hry podruhé v historii, po letní olympiádě v Soulu 1988 si vyzkouší i sportovní vrchol zimy - teprve jako třetí asijská štace po Sapporu 1972 a Naganu 1998. Současně Pchjongčchang otevře olympijskou trilogii s asijskou chutí - letní hry v roce 2020 hostí japonské Tokio a následující zimní olympiádu v roce 2022 čínský Peking. Až poté se olympijské dění přesune na jiný světadíl, v roce 2024 se budou letní hry konat v Paříži.

Česká výprava do Pchjongčchangu svým počtem třiadevadesáti sportovců vyrovnala dosud největší tým, který reprezentoval před osmi lety na hrách ve Vancouveru, česká vlajka bude na startovních listinách chybět jen ve dvou sportech - curlingu a skeletonu. Další primát se zrodil před čtyřmi lety v Soči, kde Češi přidali do historických tabulek rekordních osm medailí - dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové.

Podaří se na úspěšnou sklizeň navázat i v Koreji? Předběžné odhady jsou vlivem řady faktorů opatrné. Pilíře českých nadějí byly přitom postavené dlouho dopředu. Třemi olympijskými zlaty ověnčená rychlobruslařka Martina Sáblíková, zlatá snowboardkrosařka Eva Samková, biatlonisté v čele s Gabrielou Koukalovou, ve snowboardingu kralující obojživelnice Ester Ledecká a jako každou olympiádu se očekávání fanoušků upíná k hokejistům.

Při bližším pohledu na české naděje ale vyvstává hned celá řada otazníků. Sáblíková patří i osm let od zlatého double ve Vancouveru mezi medailovou jistotu, od začátku letošní sezóny ale musela kromě soupeřek bojovat i s těžkými problémy se zády. A až v polovině ledna mohla největší česká hvězda, kterou čeká obhajoba zlata na trati 5000 m, ohlásit návrat k plnému tréninkovému zatížení.

Podobně Samkovou, druhou zlatou medailistku ze Soči, trápilo již v minulosti operované rameno. Naopak Ledecká si potíže se zády vybrala před čtyřmi lety v Soči a v následujícím olympijském cyklu udělala vše proto, aby její tělo extrémní zátěž, kterou podstupuje při střídání snowboardingu a alpského lyžování, zvládlo.

Bez své největší hvězdy se musejí v Pchjongčchangu obejít biatlonisté, před čtyřmi lety s pěti medailemi vůbec nejpilnější sběrači cenných kovů. Gabriela Koukalová totiž kvůli záhadným problémům s lýtky vůbec nenaskočila do letošní sezóny Světového poháru a na přelomu roku bylo jasné, že se do Koreje nepodívá. Ostatní závodníci v čele s Veronikou Vítkovou a Ondřejem Moravcem pak v průběhu sezóny podávali výkony podle hesla „jednou jsi dole, jednou nahoře". Tři třetí místa Vítkové na třech posledních Světových pohárech a Moravcovo stříbro ale ukazují, že biatlonisty rozhodně nelze odepsat.

Hokejisté i jejich příznivci si letos připomínají dvacet let od zlatého triumfu v Naganu, současně ale trvá české čekání na olympijskou medaili už od bronzu v Turíně 2006. Letos se poprvé od Nagana nepředstaví na hrách hvězdy z kanadsko-americké NHL a šance na cenný kov jsou tak teoreticky rovnocennější. Trenér Josef Jandač přivezl tým postavený na prověřených hráčích se zkušenostmi, pro něž se v Koreji otevírá jedinečná šance medaili uhrát. Za čtyři roky už totiž na olympijský led opět vyjedou i hvězdy z NHL a vzhledem ke klesajícímu počtu českých hokejistů v nejlepší lize světa je otázka, jak bude mančaft pro Peking konkurenceschopný.

Vedle kulatého výročí naganského triumfu uplyne v průběhu her (11. února) padesát let od zlatého skoku Jiřího Rašky na hrách v Grenoblu 1968. Hrdina z Frenštátu tehdy vybojoval vůbec první československé zlato ze zimních her a do začátku her v Koreji se sportovcům z ČSSR a později z Česka podařilo přidat dalších osm nejcennějších kovů. Celkem je v historické statistice devětačtyřicet medailí.

Olympijský milník v Koreji překoná japonský skokan na lyžích Noriaki Kasai, který se v pětačtyřiceti letech představí pod pěti kruhy poosmé a v počtu účastí je novým rekordmanem. Chybět naopak bude další zkušený veterán Ole Einar Björndalen, s třinácti medailemi nejúspěšnější sportovec ZOH v historii. Čtyřiačtyřicetiletý biatlonista se do norské nominace nevešel, nakonec do Koreje ale odcestoval jako oficiální doprovod své manželky, běloruské biatlonistky Darji Domračevové. Nominace se nezdařila ani hvězdě běžecké stopy Petteru Northugovi.

Už dlouho před startem her byla horkým tématem situace ruských sportovců, hromadně obviněných ze státem řízeného dopingu. MOV nakonec v prosinci loňského roku rozhodl o vyloučení Ruska z olympiády a ruští sportovci, kteří prokázali, že do systematického dopingu zapleteni nebyli, mohou startovat pod hlavičkou OSR (Olympijští sportovci z Ruska). Chybět ale bude například elitní běžec na lyžích Alexandr Legkov nebo skeletonista Alexandr Treťjakov.