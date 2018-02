České naděje byly paf z vybavení tělocvičny. I zvedačky v ní mohou zkoušet

Sportovní dvojice Anna Dušková a Martin Bidař během odletu na ZOH 2018 do jihokorejského Pchjongčchangu.

„Po úterním příletu jsme se do olympijské vesnice dostali asi v šest hodin. Spal jsem docela dlouho, ale pořád jsem se budil," přiznával Martin Bidař, že k ideálnímu stavu po přesunu do dějiště her má daleko. „Já vstávala ve čtyři ráno," posteskla si Anna Dušková. „Ale i tak jsme měli z tréninku dobrý pocit," ujišťoval Bidař.

Na pokyn trenérky Evy Horklové absolvovali osmnáctiletí reprezentanti jen vybrané části svých jízd. „Trenérka řekla, že v rámci adaptace bude lepší absolvovat jen něco. Abychom se v případě problému či nějakého karambolu třeba v důsledku nedostatečné aklimatizace nedostali do stresové situace směrem k závodu," vysvětlovala Dušková, která měla nehty nalakované v barvách české vlajky, respektive zakryté zlatou číslicí 100 odkazující na výročí založení republiky.

„Zpočátku nám ani nedocházelo, že jsme si splnili sen o startu na hrách. Ale když jsme v průběhu tréninku zastavovali u mantinelu, abychom se občerstvili, bylo hezké všude vidět olympijské znaky a loga," vyprávěl nadšeně Bidař. „Zažíváme jedno překvapení za druhým. Třeba olympijskou vesnici jsme viděli před odletem na fotografiích, ale na místě nás zarazilo, jak jsou domy obrovské. Netušili jsme, že budou mít třiadvacet pater," popisovala Dušková. „Ale i tak je všude hodně blízko, neztratíme se a dobře se orientujeme," přitakával Bidař.

Nejvíce u vytržení pak byla dvojice pyšnící se sedmým místem z loňského mistrovství Evropy z posilovny, kterou mají sportovci k dispozici. „Je absolutně suprová, neuvěřitelně vybavená," neskrývala nadšení Dušková. „A zrovna tak rozcvičovací místnost přímo na stadiónu. Doma musíme cvičit u ledu, protože v tělocvičně není dost vysoký strop, abychom mohli dělat zvedačky. Tady strach mít nemusíme. K dispozici je pak nekonečná řada běhacích pásů a rotopedů, nechybí lednice s nápoji či chladící box s pytlíky ledu. A všude jsou zrcadla. Přineseme si jen brusle, jinak je o nás postaráno," rozplývala se Dušková.

„Určitě využijeme i fitness stroje v posilovně ve vesnici, kterou jsme si zatím jen prohlédli. Všichni si sice myslí, jak zvedám železo v posilovně, ale já jen občas dělám kliky. Bohatě stačí zvedání Aničky v tréninku či v rámci suché přípravy před jízdami na ledě," vysvětloval Bidař. „Jeho činkou jsem já," culila se mladá krasobruslařka vážící 46 kilogramů.