Olympionici se můžou sprchovat světlem, krasobruslař Březina novinku chválí

Vedoucí lékař české výpravy Jiří Neumann hovoří o zařízení pojmenovaném světelný déšť, který využívá k práci s českými sportovci v olympijské vesnici. Světelný déšť je silné záření. Mělo by to přispět k rychlejší aklimatizaci, prý pomůže i zvýšit výkonnost. Funguje centrálně přes mozek.

Na první pohled jsou to v řadách umístěné zářivky u stropu. „Je to LED záření zapojené do série. Speciální světlo, hrozně silné, v první moment až nepříjemné," popisuje šéflékař české výpravy Jiří Neumann novinku, která slouží k rychlejší aklimatizaci a nabuzení k vyššímu výkonu tím, že tělu dodává impulzy přes mozek.

Zatím je však Neumann s aplikací opatrný. „Je to ve fázi prototypu, sportovce poučujeme a nechceme něco zásadně pokazit. Neradi bychom dělali experimenty. Sice už světelná terapie byla vymyšlená, ale autorem téhle konstrukce jsou Češi," vypráví Neumann.

Ohlasy sportovců jsou pozitivní, světelnou sprchu si vyzkoušel třeba krasobruslař Michal Březina, jenž se netajil tím, že po příletu s aklimatizací bojoval. „Tělo se v místnosti fakt probudí, protože světlo je mimořádně intenzivní," vyprávěl sedmadvacetiletý brněnský rodák v útrobách domu v olympijské vesnici v Kangnungu.

„Po probuzení ve světelné sprše strávím půl hodiny, abych se probral. Potřebuji, abych měl tělo rozehřáté a probuzené hned od rána, ne až když jdu na led," vysvětloval s úsměvem Březina před místností, kde je vedle vstupu popsán doporučený způsob využití.