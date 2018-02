Tipující sázejí na zlato pro Sáblíkovou a Ledeckou, věří také hokejistům

Olympiáda dosud byla v sázkovém stínu jiných sportů i třeba volby českého prezidenta, na kterého se prosázelo přes 100 miliónů korun, tedy čtvrtina toho, co na zimních hrách v Soči. Bookmakeři nyní už naplno pracují na kurzové nabídce k ZOH i hokejovému turnaji.

„Pro bookmakery představuje celá olympiáda obrovské pracovní nasazení, často se vypisují sporty, které jsou v nabídce opravdu jen jednou za čtyři roky. O to je složitější se v problematice orientovat," líčí Ladislav Pavlis, vedoucí bookmaker Tipsportu.

„Téměř 2 milióny korun vsadili lidé již před turnajem na výhru českých hokejistů proti domácí reprezentaci v kurzu 1,11:1. Hokej bude nejsázenějším sportem OH, vzhledem k počtu utkání i faktu, že se v něm sázkaři nejlépe orientují," doplňuje ho kolega Pavol Boško.

A co zlato pro hokejisty...?

Sázkaři očekávají, že česká výprava z Koreje doveze zlatou medaili zásluhou Martiny Sáblíkové - v kurzu 1,5:1. „Martina bude i letos naší největší medailovou nadějí, skoro se mi chce říci jistotou," avizuje Boško.

Také supertalentu alpského lyžování Ester Ledecké sázkaři fandí a tipují zisk zlata v super obřím slalomu na prkně - kurz 1,55:1. Poměrně optimističtí jsou sázkaři i v pohledu na umístění hokejistů. Nejvíce tipů míří na umístění Česka do 4. místa v kurzu 2:1. „Bez hvězd NHL jsou šance skutečně vyrovnané. Papírově nejsilnější tým bude mít Rusko - výběr KHL, ale na zlato může zaútočit i někdo další v pořadí," tuší Boško. V tuto chvíli si lze vsadit na zlato českých hokejistů v kurzu 9:1. Výběr Ruska má kurz 2:1.

Turnaji chybí výjimečnost

„Hry v Koreji budou muset o pozornost českého fanouška trochu zabojovat. Nejen proto, že NHL nepustila hráče na turnaj a ten tak ztrácí svoji výjimečnost jakéhosi mistrovství světa pořádaného jednou za čtyři roky. Fanoušci i sázkaři budou rovněž bojovat s časovým posunem, chybět bude také česká biatlonová hvězda Gabriela Koukalová," shrnuje Pavlis.

Pokud jde o celkový zájem sázkařů o olympiádu, hodně bude záležet, kam až se v turnaji dostanou hokejisté České republiky, případně i Slováci. „Výpadek českých hokejistů třeba již ve skupině by zájem o olympiádu srazil. A tak máme takové jedno přání: Ať to Češi a Slováci dotáhnou na turnaji co nejdále," usmívá se Pavlis.