Nechtěl dřepět doma, tak brousí brusle. Náčiní chystal i pro borce Anaheimu

Nechtěl ve volném čase jen lelkovat, a tak si našel brigádu. Český krasobruslař Michal Březina začal v americkém Lakewoodu, kde žije a trénuje, pomáhat v obchodu s bruslemi. Záhy pronikl do tajů broušení. A tak se může pochlubit, že si výstroj pro soutěž mužů na zimních olympijských hrách chystal kompletně sám.

„Chvilku mi trvalo, než jsem přišel na správný grif a jak mám botu uchytit do držáku, protože ona se jinak brousí brusle na hokej a jinak na krasobruslení. Kdybych použil stejný postup, zničil bych poslední zoubek. Ale co bych byl za bruslaře, kdybych se neuměl postarat o vlastní boty," culí se Březina.

„Nikdo ze startovního pole nesvěří brusle do rukou někomu, jehož nezná a nedůvěřuje mu. Já mám tohle dilema vyřešené. Umím si už nože sám i namontovat. Nedá se na tom nic pokazit," přesvědčuje český reprezentant.

Není divu, že jsou krasobruslaři na klíčovou součást výstroje tak hákliví. „Boty vyjdou na sedm set dolarů (cca 14 000 korun), nože v rozmezí od pěti do šesti stovek. Za sezónu spotřebuji čtvery boty a dvoje nože," vypočítává Březina, jenž má v Pchjongčchangu na nože speciální semišové obaly v českých barvách s olympijskými kruhy.

Vydělám si tak na kafe, směje se

K netradiční práci se dostal náhodou. „Manželka tráví hodně času v New Yorku a já nechtěl po tréninku jen nečinně dřepět doma. Když přišel majitel obchodu z našeho stadiónu, jestli bych mu nepomohl, souhlasil jsem," popisuje Březina. A tak třikrát v týdnu na dvě hodiny dochází do arény, kde radí při nákupu bruslí, pomáhá se zaměřením nohy, brousí, opravuje. „Jsem taková holka pro všechno. Vydělám si tak na kafe, ale je to super zkušenost," směje se.

„Jednou jsem dokonce brousil brusle pro gólmana Anaheimu Frederika Andersona, což byla rarita. Gólmani mají totiž speciální úpravu. Potřebují vnitřní hranu vysokou, aby se mohli v brankovišti odrážet a bleskově přesouvat," vysvětluje Březina.

Když se z amerického domova chystal do Pchjongčchangu na zimní olympijské hry, byl v obchodě ve velkém zápřahu. „Všichni věděli, že budu měsíc pryč, a tak za mnou chodili bruslaři od dětí po juniory," popisuje Březina a doufá, že při návratu bude mít šanci pochlubit se výsledkem v elitní desítce olympijské soutěže.