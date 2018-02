Arbitrážní soud potvrdil, že ruský curler je podezřelý z dopingu. Zahájil s ním řízení

"Nebyl ještě stanoven žádný termín jednání a v této chvíli nebudeme poskytovat žádné další informace," uvedl CAS. Podle médií měl Krušelnickij pozitivní test na meldonium, jež je od roku 2016 na seznamu zakázaných látek.

Dnes měl být zkontrolován jeho B vzorek, a pokud by se nález potvrdil, šlo by o druhý dopingový případ her v Koreji. O první se ještě před jejich startem postaral japonský rychlobruslař na krátké dráze Kei Saito, který neprošel mimosoutěžní kontrolou na diuretikum acetazolamid.

Krušelnickij už vrátil akreditaci a opustil olympijskou vesnici. Pětadvacetiletý petrohradský rodák startoval v premiérové soutěži smíšených dvojic na olympiádě spolu s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou. Mistři světa z roku 2016 v utkání o bronz porazili 8:4 Norsko.

Pro Rusko je doping Krušelnického dalším problémem poté, co byli kvůli systematickému užívání zakázaných látek na hrách v Soči ruští sportovci vyloučeni ze ZOH v Koreji. Pozvaní sportovci, které schvalovala speciální komise Mezinárodního olympijského výboru, startují v Pchjongčchangu pod neutrální vlajkou.

Krušelnického případ bude mít také výrazný vliv na rozhodnutí MOV, který zvažoval, že umožní Rusům nést při závěrečném ceremoniálu státní vlajku. "Je několik podmínek, které musí splnit. Velmi by nás zklamalo, kdyby se doping potvrdil," uvedl mluvčí výboru Mark Adams.