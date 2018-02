Tlouštíci už ostudu nedělají. Na co ale u nás doping? kroutí hlavou soupeři nachytaného Rusa

Krušelnickij, jenž spolu s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou získal v Koreji bronz v mixu, měl pozitivní nález na meldonium. Látku, která pomáhá regeneraci a může zvyšovat sportovní výkon, prý bral pouze před jejím zákazem v roce 2016. Kvůli užívání meldonia například dostala distanc na 15 měsíců ruská tenisová hvězda Maria Šarapovová.

Curleři však příliš nerozumějí tomu, proč by si Krušelnickij ve fyzicky nenáročném sportu potřeboval pomoci dopingem. "Myslím, že i spousta lidí by se tomu zasmála a ptala by se, k čemu by doping v curlingu byl. Ani já sama netuším, k čemu by nám mohl pomoci," uvedla Dupontová.

Dnes jsou sice curleři už blíž představám o sportovcích, než tomu bylo například v roce 1988, kdy byl kanadský skip Eddie Werenich požádán vedením svazu, aby shodil pár kilogramů, aby nedělal na olympiádě ostudu, přesto si ani Ulsrud nedokáže představit, že by někdo sáhl k dopingu. "Je těžké vidět doping v curlingu. Možná jako metař, ale i tak by bylo lepší jít prostě do posilovny," prohlásil.

Krajana se zastala i kapitánka ruské ženské reprezentace Viktoria Mojsejevová. "Vždycky říkali, že je super dělat sport, ve kterém nejsou dopingové skandály. Hlavně proto, že u nás to není o rychleji, výše, silněji (olympijské heslo), ale o přesnosti. Nevím, jaký doping ani k čemu by ho někdo mohl v curlingu použít," prohlásila.