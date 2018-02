Curling po kontroverzi na olympijských hrách volá po videu

Nedělní utkání v curlingu žen mezi Velkou Británií a Švédskem na olympijských hrách v Pchjongčchangu mělo kontroverzní závěr. Rozhodčí za stavu 6:6 nejspíš chybně vyřadili ze hry poslední britský kámen, který měl bránit soupeři při rozhodujícím hodu. Švédky toho využily a po snadném hodu vyhrály 8:6. V Británii se proto už ozývají hlasy, aby i v curlingu bylo zavedeno video, kterého by sudí mohli využít.

Britská skipka Eve Muirheadová podle opakovaných záběrů vypustila kámen podle pravidel ještě před čárou, ovšem na kameni se přesto rozsvítilo červené světlo, které má určovat právě vypuštění až za odhodovou čárou či dvojdotyk. Televizní záběry však porušení ani jednoho z těchto pravidel u Muirheadové neodhalily.

Sudí však záběry k dispozici neměli, kámen odstranili ze hry a nechali pokračovat Švédky v závěrečném hodu, kterým si zajistily pátou výhru z pěti zápasů. Naopak pro Britky to byla třetí porážka v šesti duelech.

"Je to poprvé v mé kariéře, co bych nestihla pustit kámen před čárou. Ale jsem přesvědčená, že jsem ho pustila včas. Kdybych porušila pravidla, tak to přiznám. Je těžké přijmout takovou porážku. Teď už s tím ale nic neuděláme a musíme se posunout dál," řekla Muirheadová, bronzová medailista ze Soči a mistryně světa z roku 2013.

Ani 24 hodin po incidentu však stále není jasné, co se ve skutečnosti stalo. "Když Eve vypustila poslední kámen, rozsvítilo se červené světlo indikující porušení pravidel, kvůli čemuž musel být kámen odstraněn ze hry. Vznikly pochyby, proto došlo k otestování kamene a fungoval správně," řekl mluvčí světové curlingové federace Cameron MacAllister.

Otazník nad incidentem proto vzbudil názory, že i v curlingu by mohlo sudím pomáhat video, jak je tomu ve stále více sportech včetně fotbalu. "Všechny sporty jdou s dobou a pravděpodobně i u nás je načase začít používat video. Mělo by se o tom uvažovat," řekla čtyřnásobná olympionička v curlingu Jackie Lockhartová. "Stačilo mi jednou se podívat na opakovaný záběr a bylo hned vidět, že Eve vypustila kámen správně a přesto se rozsvítilo světlo," přidal trenér britského týmu Glenn Howard.