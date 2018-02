CAS se začne dopingovou kauzou ruského curlera zabývat ve čtvrtek. Obviněný nepromluví

Bronzový olympijský medailista ze soutěže smíšených dvojic Krušelnickij byl pozitivně testován na meldonium. Pětadvacetiletý curler, jenž spolu s manželkou Anastasií Bryzgalovovou minulý týden v utkání o bronz porazil 8:4 Norsko, užívání zakázaných látek popřel. Očekává se, že CAS vynese verdikt do 24 hodin.

Krušelnickij v oficiálním prohlášení uvedl, že se čtvrtečního jednání v Koreji nezúčastní. "Dal jsem si dohromady pro a proti a rozhodl jsem se, že to nemá cenu. Myslím, že podle aktuálně platných pravidel by bylo slyšení zbytečné," napsal ruský sportovec. "Že jsem formálně porušil antidopingové regule, se nedá popřít. Při dvou testech během olympijských her mi v organismu našli zakázanou látku a verdikt v takovém případě bývá jednoznačný," doplnil.

Krušelnického případ muže mít fatální důsledky pro ruské sportovce, kteří kvůli dopingovému skandálu z olympijských her v Soči startují v Koreji pod neutrální vlajkou. V sobotu zasedne výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru, jenž bude jednat o případném zrušení suspendace Ruského olympijského výboru. Rusové doufali, že by v případě bezproblémových her mohli při nedělním závěrečném ceremoniálu nastoupit už se státní vlajkou.