CAS se začne dopingovou kauzou ruského curlera zabývat ve čtvrtek

Bronzový olympijský medailista ze soutěže smíšených dvojic Krušelnickij byl pozitivně testován na meldonium. Pětadvacetiletý curler, jenž spolu s manželkou Anastasií Bryzgalovovou minulý týden v utkání o bronz porazil 8:4 Norsko, užívání zakázaných látek popřel. Očekává se, že CAS vynese verdikt do 24 hodin.

Krušelnického případ muže mít fatální důsledky pro ruské sportovce, kteří kvůli dopingovému skandálu z olympijských her v Soči startují v Koreji pod neutrální vlajkou. V sobotu zasedne výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru, jenž bude jednat o případném zrušení suspendace Ruského olympijského výboru. Rusové doufali, že by v případě bezproblémových her mohli při nedělním závěrečném ceremoniálu nastoupit už se státní vlajkou.