Fiasko Severokorejců. Na olympiádě jim patří poslední místa

Severokorejští sportovci, kteří byli na poslední chvíli vysláni na zimní olympiádu do Jižní Koreje v rámci sbližování obou zemí, v soutěžích pohořeli. Většina z nich skončila na posledním místě nebo těsně nad ním. Uvedla to dnes agentura AP, podle níž se na olympijských hrách ukázala nepřipravenost a nezkušenost sportovců z této chudé a izolované země.

Nástup sportovců z Jižní s Severejní Koreji při slavnostním zahájení olympijských her.

Severokorejské delegaci se přesto povedlo strhnout na sebe pozornost, ať už to bylo díky desítkám roztleskávaček či návštěvě sestry diktátora Kim Čong-una. Kritici účast severokorejské výpravy označují za součást propagandy severokorejského režimu.

Asi největší publicita ze sportovců byla věnována týmu hokejistek Severní a Jižní Koreje. Byl to první společný korejský tým, který se kdy olympiády zúčastnil. Do turnaje osmi zemí se družstvo dostalo díky tomu, že Jižní Korea byla hostitelem her. Výsledkem ale hokejistky nepřekvapily. Všech pět zápasů prohrály, dostaly 28 gólů a vstřelily pouze dva.

Rychlobruslař zakopl

Vedle hokejového týmu, v němž byla převaha hráček z Jihu, dopadla podle očekávání nejlépe severokorejská krasobruslařská sportovní dvojice Kim Ču-sik, Rjom Te-ok, což byli také jediní sportovci z KLDR, kteří se na hry kvalifikovali. Ani oni ale nezaznamenali výraznější úspěch, nakonec jim připadlo 13. místo z 22 párů.

Severokorejská lyžařka Kim Rjon-hjang skončila 54. z 54 závodnic, které dokončily slalom, a na 67. místě ze 67 účastnic závodu v obřím slalomu. Podobně se nedařilo ani mužům. Severokorejci Čche Mjong-kwang a Kang Song-il byli v obřím slalomu 74. a 75. z 75 závodníků, kteří soutěž dokončili. Slalom Kang nedojel a Čche byl poslední z těch, kteří trať zdolali.

V běhu na lyžích nastoupila Ri Jong-kum v závodě na deset kilometrů volnou technikou a byla 89. z 90. Severokorejci Han Čchon-kjong a Pak Il-čchol obsadili mezi 116 účastníky závodu na patnáct kilometrů volnou technikou 101. a 107. místo.

Teprve šestnáctiletý rychlobruslař na krátké dráze Čong Kwang-pom v závodě na 500 metrů zakopl a upadl hned na startu. Na trati 1500 metrů měl Severokorejec Čche Un-song ošklivý pád při tréninku a také on skončil ve své rozjížďce poslední, napsala AP.

Severní Korea se zúčastnila zimních olympijských her devětkrát, poprvé to bylo v Innsbrucku v roce 1964. Získala celkově dvě medaile; stříbrnou a bronzovou v rychlobruslařských soutěžích.

Na letošní zimní olympiádu vyslala pětisetčlennou delegaci, v níž bylo ale jen minimum sportovců. Tvořilo ji 229 roztleskávaček a 137 členů hudebního souboru, dále pak politici, novináři či družstvo na předvádění taekwonda.